В Обухівському районі впав військовий літак ЗСУ, загинули п'ятеро людей - ДСНС

Між с. Жуківці і Трипілля Обухівського району (Київська область) впав військовий літак ЗСУ, на борту якого перебували 14 людей, унаслідок чого загинули п'ятеро людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Між с. Жуківці і Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ (на борту перебували 14 людей) із подальшим займанням, унаслідок чого загинули п'ятеро людей", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram у четвер.