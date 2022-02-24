Події

14:25 24.02.2022

В Обухівському районі впав військовий літак ЗСУ, загинули п'ятеро людей - ДСНС

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В Обухівському районі впав військовий літак ЗСУ, загинули п'ятеро людей - ДСНС

Між с. Жуківці і Трипілля Обухівського району (Київська область) впав військовий літак ЗСУ, на борту якого перебували 14 людей, унаслідок чого загинули п'ятеро людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Між с. Жуківці і Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ (на борту перебували 14 людей) із подальшим займанням, унаслідок чого загинули п'ятеро людей", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram у четвер.

Теги: #літак #зсу #загиблі
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