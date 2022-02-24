Події

13:48 24.02.2022

Магазини Auchan у Києві, Житомирі, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі у четвер працюють до 18:00

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Магазини Auchan у Києві, Житомирі, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі у четвер працюють до 18:00

Магазини Auchan у Києві, Житомирі, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі у четвер працюють до 18:00, повідомили у пресслужбі компанії.

Не працюють у четвер столичні Ашан Либідська, Ашан Героїв Праці, Ашан Лівобережний, Pick up Point Варшавський, Pick up Point Панаса Мирного та Pick up Point Богданівська (ЖК Малахіт).

У Львові та Чернівцях графік роботи магазинів не змінено.

"Графік роботи залежатиме від конкретної ситуації в кожному місті. Головне для нас – безпека наших клієнтів та співробітників", - наголосили в компанії.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі, перший магазин відкрито у Франції у 1961 році.

Auchan Retail Ukraine працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.

Теги: #робота #auchan
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