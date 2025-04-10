Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Португалії, Республіки Корея та В’єтнаму

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Португальської Республіки – Луїша Мануела Рібейру Кабасу, Республіки Корея – Пак Кічанга та Соціалістичної Республіки В’єтнам – Фам Хая.

Як повідомляється на сайті голови держави, Зеленський зазначив, що Україна розраховує на розвиток співпраці з їхніми країнами та запросив провідні компанії цих держав узяти участь у четвертій міжнародній Конференції з питань відновлення України 10–11 липня в Римі.

Під час спілкування з послом Вʼєтнаму ішлося про відновлення роботи Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва та збільшення обсягів постачання української пшениці до В'єтнаму. Окремий фокус – кроки для досягнення справедливого та стійкого миру й необхідність тиску на РФ.

У розмові з послом Республіки Корея Зеленський запросив корейські компанії до співпраці у сфері відбудови нашої країни. Кічанг повідомив про значну зацікавленість корейських компаній у розвитку бізнесу в Україні та співробітництві з українськими виробниками.

Португалію президент запросив долучитися до гуманітарних ініціатив, а також продовжити співпрацю у сферах, які створюють надійні гарантії безпеки для України та всього Європейського континенту, йдеться в повідомленні.