Події

13:41 24.02.2022

Об'єднані сили збили сьомий літак РФ у Луганській області - штаб ООС

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Підрозділи об'єднаних сил збили ще один літак ВКС РФ у Луганській області, повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Щойно об'єднані сили збили ще один літак ВКС РФ у Луганській області. Це вже сьомий літак окупантів, збитий сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони", - зазначається в повідомленні.

"Загарбники продовжують зазнавати втрат", - наголосили у штабі.

Раніше повідомлялося про шість збитих літаків ВКС РФ і два вертольоти.

Теги: #війна #літак #знищення #оос
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