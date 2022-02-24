Об'єднані сили збили сьомий літак РФ у Луганській області - штаб ООС

Підрозділи об'єднаних сил збили ще один літак ВКС РФ у Луганській області, повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Щойно об'єднані сили збили ще один літак ВКС РФ у Луганській області. Це вже сьомий літак окупантів, збитий сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони", - зазначається в повідомленні.

"Загарбники продовжують зазнавати втрат", - наголосили у штабі.

Раніше повідомлялося про шість збитих літаків ВКС РФ і два вертольоти.