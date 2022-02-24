Події

10:54 24.02.2022

"Укрзалізниця" готова евакуювати жителів міст поряд із лінією розмежування у Луганській, Донецькій та Одеській областях

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"Укрзалізниця" готова евакуювати жителів міст поряд із лінією розмежування у Луганській, Донецькій та Одеській областях

АТ "Укрзалізниця" заявило про готовність виконати евакуаційні рейси для вивезення мешканців із міст поряд із лінією розмежування.

"З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці" та уважно прослухайте оголошення на вокзалах ваших міст", - наголошується у повідомленні у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Евакуаційні рейси планується виконати із міст Луганської, Донецької та Одеської областей.

У Луганській області два евакуаційні поїзди вирушать зі Сватового та Рубіжного в четвер удень.

На Донеччині два склади вирушатимуть із Краматорська, два - з Маріуполя, один - із Костянтинівки.

На Одещині один евакуаційний рейс буде відправлено у четвер із Одеси.

Теги: #транспорт #укрзалізниця
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