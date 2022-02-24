Мінінфраструктури працює над забезпеченням транспортного сполучення на всій підконтрольній території України

Команда Міністерства інфраструктури України працює над тим, щоб забезпечити транспортне сполучення всією підконтрольною територією країни, йдеться в повідомленні в офіційному Telegram-каналі міністерства.

"Наразі погляд усього світу скерований до нас. Ми на постійному контакті з нашими європейськими партнерами. Впевнені у їхній підтримці. Зокрема, міністр інфраструктури Олександр Кубраков буквально щойно провів переговори з міністром транспорту Франції Жаном-Батистом Джеббарі", - наголошується в повідомленні міністерства.

За даними Мінінфраструктури, Джеббарі запевнив, що Франція надаватиме підтримку українцям, і що він особисто говоритиме з президентом Франції про її збільшення.

"Європа та НАТО не можуть стояти осторонь. Путін зупиниться там, де його зупинимо", - наводять слова Джеббарі у Мінінфраструктурі.