Події

10:52 24.02.2022

Мінінфраструктури працює над забезпеченням транспортного сполучення на всій підконтрольній території України

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Мінінфраструктури працює над забезпеченням транспортного сполучення на всій підконтрольній території України

Команда Міністерства інфраструктури України працює над тим, щоб забезпечити транспортне сполучення всією підконтрольною територією країни, йдеться в повідомленні в офіційному Telegram-каналі міністерства.

"Наразі погляд усього світу скерований до нас. Ми на постійному контакті з нашими європейськими партнерами. Впевнені у їхній підтримці. Зокрема, міністр інфраструктури Олександр Кубраков буквально щойно провів переговори з міністром транспорту Франції Жаном-Батистом Джеббарі", - наголошується в повідомленні міністерства.

За даними Мінінфраструктури, Джеббарі запевнив, що Франція надаватиме підтримку українцям, і що він особисто говоритиме з президентом Франції про її збільшення.

"Європа та НАТО не можуть стояти осторонь. Путін зупиниться там, де його зупинимо", - наводять слова Джеббарі у Мінінфраструктурі.

Теги: #транспорт #мінінфраструктури
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