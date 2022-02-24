У центральну частину Умані потрапив снаряд, один цивільний загинув, п'ятеро поранені

У центральну частину міста Умань (Черкаська область) потрапив снаряд, один загиблий серед цивільних, ще п'ятеро госпіталізовані, в районі оголошено евакуацію населення, повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

"Умань: у центральну частину міста потрапив снаряд. Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні. В Уманському районі оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок", - йдеться у повідомленні Скічка на сторінці у Facebook.

Скічко повідомив, що масові пункти збору для тих, хто без автомобілів, перебувають на виїзді з Умані на автодорозі Стрий - Ізварине біля АЗС WOG. Там чекатимуть автобуси.

"Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА", - написала голова облдержадміністрації.