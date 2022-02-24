Події

10:49 24.02.2022

З боку Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл у районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" - Держприкордонслужба

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Вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл із боку Білорусі в районі мосту через Дніпро перед прикордонним пунктом пропуску "Славутич" у Чернігівській області, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Агресор намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків. О 9:40 з боку РБ вертоліт без розпізнавальних знаків у районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає. Прикордонники з побратимами з ЗСУ тримають оборону", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби на сторінці у Facebook у четвер.

Теги: #славутич #війна #білорусь
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