З боку Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл у районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" - Держприкордонслужба

Вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл із боку Білорусі в районі мосту через Дніпро перед прикордонним пунктом пропуску "Славутич" у Чернігівській області, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Агресор намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків. О 9:40 з боку РБ вертоліт без розпізнавальних знаків у районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає. Прикордонники з побратимами з ЗСУ тримають оборону", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби на сторінці у Facebook у четвер.