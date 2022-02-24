Події

09:52 24.02.2022

У військовій частині у Деснянському районі Києва сталося займання, є постраждалі - ДСНС

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У військовій частині у Деснянському районі Києва сталося займання, є постраждалі - ДСНС

В адміністративній будівлі військової частини в Деснянському районі Києва вранці сталося займання, є постраждалі, пожежа ліквідується, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що повідомлення про пожежу у військовій частині надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві о 6:50. Як виявилося, займання сталося у чотириповерховій адміністративній будівлі, 1-й та 2-й поверх якої пошкоджено, 3-й та 4-й зруйновано. Повідомляється і про пожежу в сусідній будівлі, а також постраждалих.

Наразі до військової частини слідують бригади швидкої медичної допомоги. На місці події задіяно дев'ять одиниць основної та спеціальної техніки та 40 осіб особливого складу ДСНС.

Теги: #київ #пожежа #вч
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