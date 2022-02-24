Китай закликає до стриманості та врегулювання української кризи дипломатичними засобами

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявив, що Китай закликає всі сторони українського конфлікту до стриманості та вирішення всіх питань шляхом переговорів і консультацій.

"Ми уважно стежимо за розвитку подій навколо України та закликаємо всі сторони до стриманості, щоб не допускати ескалації ситуації", - сказав він на екстреному засіданні РБ ООН.

Він наголосив, що "можливість мирного рішення ще зберігається".

Чжан Цзюнь наголосив на важливості дотримання статуту ООН та принципів збереження суверенітету та територіальної цілісності.