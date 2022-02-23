ОЕС України успішно пройде ізольований режим

Ізольований від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режим роботи Об'єднаної енергосистеми 24-26 лютого 2022 року буде пройдено успішно, вважає голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський.

"Я сподіваюся, із професіоналізмом наших енергетиків на місцях ми успішно пройдемо цей режим", - сказав він на засіданні енергокомітету Верховної Ради у середу.

"Сьогодні з нуля годин розпочнеться роздільна робота (ОЕС України та енергосистеми Молдови - ЕР), операції перебувають у стадії виконання за затвердженою програмою, компанія "Укренерго" їх здійснює. Баланс енергосистеми складений у повній відповідності до всіх норм забезпечення всіх необхідних резервів. З цього режиму ми маємо вийти в неділю (27 лютого), після цього результати випробувань будуть передані нашим західним партнерам для аналізу ситуації", - пояснив депутатам Ущаповський.

За його словами, цей режим розглядається як технологічний процес. "Ми маємо випробувати енергосистему України та показати нашим західним партнерам, що вона має достатню гнучкість, щоб бути самодостатньою", - зазначив Ущаповський.

При цьому він зазначив, що поки що технологічна можливість підключення до європейської енергосистеми не передбачає дуже великих обсягів обміну електроенергією.

"2023 рік - це дата, коли ми після літніх випробувань перейдемо на паралельну роботу з європейською енергосистемою, і на той час буде виконано низку заходів, які дають змогу збільшити пропускну спроможність інтерфейсу та забезпечити експортні постачання завбільшки до 2 тис. МВт", - пояснив голова НКРЕКП.

За його словами, об'єднання з європейською енергосистемою дасть Україні можливість повністю використати свій потенціал і позитивну кон'юнктуру з ціною електроенергії, "для того, щоб збільшити обсяги ресурсу, що поставляється на захід".

Водночас він зазначив, що заходи, вжиті НКРЕКП для врегулювання ситуації на ринку електроенергії, наразі достатні й дали змогу підвищити ціни на ринку "на добу вперед" орієнтовно на 18%, але комісія постійно моніторить ситуацію і буде готова вжити нових необхідних заходів для стабілізації ситуації.