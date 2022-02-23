МЗС Фінляндії закликало громадян країни залишити Україну, посольство переїхало до Львова

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Російської Федерації Павла Кузнєцова у зв'язку з подіями навколо України.

Посла Росії викликали "у зв'язку з односторонніми діями Росії, які порушують територіальну цілісність і суверенітет України та серйозно порушують міжнародне право й Мінські угоди", йдеться у повідомленні, розміщеному в середу у Twitter відомства.

МЗС також повідомило в середу, що посольство Фінляндії в Україні переїжджає до Львова.

"З огляду на загальну оцінку ситуації в безпековій сфері Міністерство закордонних справ ухвалило рішення про тимчасове переведення співробітників із посольства в Києві до Львова", - йдеться у пресрелізі МЗС.

Обслуговування клієнтів буде обмеженим і лише за попереднім записом. Місцевий персонал посольства залишиться у Києві та продовжить працювати у столиці.

МЗС закликало громадян Фінляндії негайно виїхати з України.