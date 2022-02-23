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14:30 23.02.2022

Туреччина не має наміру відмовлятися від відносин ні з РФ, ні з Україною, закликає до дипломатичного вирішення конфлікту - Ердоган

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Туреччина не має наміру відмовлятися від відносин ні з РФ, ні з Україною, закликає до дипломатичного вирішення конфлікту - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу заявив, що продовжить підтримувати відносини і з Росією, і з Україною, а також закликав зберігати спокій щодо українського питання, повідомляє видання Daily Sabah.

"У нас політичні, військові та економічні відносини з Росією. Те саме - з Україною. Ми не зможемо від таких відносин відмовитися, якщо мене про це попросять, оскільки для нашої країни це становить великий інтерес", - наводить газета слова Ердогана.

Турецький президент додав, що Анкара також не планує запроваджувати санкції стосовно Москви. За його словами, будь-які кроки стосовно Росії слід робити акуратно, зваживши всі плюси та мінуси. За даними газети, Ердоган наголосив, що Туреччина націлена на мирне вирішення української кризи, яке не зашкодить відносинам Анкари з Москвою та Києвом.

"Ми продовжимо телефонну дипломатію і, сподіваюся, досягнемо сприятливих результатів", - сказав Ердоган.

Видання зазначає, що Ердоган наголосив на важливості проведення саміту НАТО, під час якого країни зможуть обговорити, яких заходів потрібно вжити через ситуацію навколо України. Водночас президент Туреччини заявив, що після саміту Альянсу планує провести зустріч із російським колегою Володимиром Путіним. Як повідомлялося раніше, очікується, що саміт відбудеться в середу у форматі відеоконференції.

"Під час цієї зустрічі у форматі відеоконференції НАТО має окреслити свою позицію і зробити все необхідне", - заявив турецький лідер.

Водночас Ердоган виступив із критикою країн Заходу, які, на його думку, неефективно вели переговори з президентом РФ.

Проте президент наголосив, що Туреччина вже стала на бік України у кримському питанні і нещодавнього визнання Москвою "ДНР" та "ЛНР". За словами Ердогана, у нещодавній телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським він заявив, що Анкара не сприймає дій, що порушують Мінські домовленості.

"Я сказав йому, що ми готові взяти відповідальність для того, щоб забезпечити вирішення кризи за допомогою дипломатії та діалогу", - заявив Ердоган.

"Ми сподіваємося, що чорноморські сусіди Росія та Україна негайно повернуться за стіл переговорів", - сказав він.

Теги: #рф #україна #туреччина #відносини
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