Вибух в офісі адвокатського об'єднання може бути пов'язаний із профдіяльністю – керуючий партнер

Вибух в офісі адвокатського об'єднання, що стався у ніч на вівторок у Києві, може бути пов'язаний із професійною діяльністю юристів.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", вибух стався в офісі адвокатського об'єднання "Ревелін Інформейшн".

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" її керуючий партнер Олександр Кеєр, вибух може бути пов'язаний із професійною діяльністю юристів компанії, які наразі ведуть кілька кримінальних справ.

"Це на 100% пов'язане з роботою. Я поки що не розумію, з якою конкретно справою, але пов'язано з роботою на 100%. Я як адвокат займаю принципову позицію в процесах, упевнений, що ці події сталися через нашу принципову позицію. Десь якийсь криміналітет вирішив нас налякати, щоб ми змінили свої принципи та правила представлення інтересів клієнта", - сказав він.

Водночас Кеєр уточнив, що наразі йому та юристам компанії не надходило жодних погроз чи вимог.

Він також зазначив, що, за інформацією правоохоронних органів, гранатомет, з якого було зроблено постріл по офісу компанії, російського виробництва.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок в одній із будівель у Шевченківському районі Києва стався вибух, за попередньою версією, було зроблено постріл з РПГ-26. Унаслідок вибуху пошкоджені вікна в кабінетах адвокатського об'єднання та фасад приміщення. Постраждалих унаслідок події немає.

За цим фактом у Шевченківському районі розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).