Події

07:41 23.02.2022

Захід має визначитися, як далеко готовий піти, щоб стримати Росію

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Захід має визначитися, як далеко готовий піти, щоб стримати Росію

Віцепрем'єр - міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що Захід має визначитися, як далеко він готовий реально піти, щоб стримати Росію від подальшої агресії.

"Момент істини полягає в тому, що учасники геополітичного трикутника Україна-Захід-Росія мають визначитися, чого вони насправді хочуть і що вони для того реально готові зробити. Росія визначилася: вони готові на нову агресію проти нас. Україна визначилася: ми будемо захищати свою державу. Черга за Заходом. Як далеко Захід реально готовий піти, щоб стримати Росію?",- написала Верещук у соціальній мережі Facebook.

Віце-прем'єр вважає, що історія України й поточна геополітика роблять нейтральний статус практично неможливим для країни.

"Якщо ми не хочемо бути в російській імперії, ми маємо бути в ЄС та НАТО. Проблема в тому, що Росія сприймає нашу незалежність, як екзистенційну загрозу. Так було завжди. Але не завжди в нас була армія та держава. Зараз у нас є своя держава та сильна армія", - наголосила вона.

Також Верещук зазначила, що після визнання Росією "Л/ДНР" Мінських угод більше немає.

"Російське прочитання політичної частини Мінських угод означало самогубство української держави. Президент Зеленський не пішов на таке. У відповідь учора Росія визнала окупаційну владу ОРДЛО", - додала вона.

 

Теги: #росія #верещук
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