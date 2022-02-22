Події

21:09 22.02.2022

Депутати Європарламенту закликали ЄС запровадити персональні санкції для Путіна та усунути РФ від міжнародних спортивних змагань

2 хв читати
Депутати Європарламенту закликали ЄС запровадити персональні санкції для Путіна та усунути РФ від міжнародних спортивних змагань

Група депутатів Європейського парламенту у зв'язку з російською загрозою на адресу України ухвалила спільну заяву, в якій закликали Європейський Союз запровадити персональні санкції для президента РФ Володимира Путіна та членів російської Ради безпеки, які голосували за визнання "ЛНР" та "ДНР". Текст заяви оприлюднено у вівторок.

Депутати заявили, що "засуджують" дії Росії, яка "перед лицем безперервних військових провокацій Росії ухвалила рішення визнати сепаратистські регіони України та розмістити так званих "миротворців". Водночас вони висловили "повну підтримку Україні та українському народу".

"Ми закликаємо до рішучої та негайної відповіді Європейського союзу та його держав-членів путінського режиму, запровадження додаткових санкцій та міжнародного засудження, зокрема, застосування персональних санкцій проти Путіна та членів Ради національної безпеки Росії, які особисто підтримали рішення про визнання сепаратистських регіонів України та розміщення так званих "миротворців", переконані європейські політики.

Вони також вважають, що Росія має бути відсторонена від організації та участі в міжнародних спортивних заходах, зокрема в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА-2022, що відбудеться навесні цього року в Санкт-Петербурзі.

Крім того, депутати висловили впевненість, що "необхідно взяти на себе додаткові зобов'язання, щоб допомогти українській владі захистити суверенітет України і надалі європеїзувати Україну, надаючи всі можливості для більш тісної політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС".

"Росія стала небезпечною для Європи та світу. Її агресія має бути зупинена усіма можливими способами. Необхідно просувати мир та повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах", - наголосили вони.

Заяву підписали провідні члени Європарламенту, такі як Пятрас Ауштрявічус, Віола фон Крамон, Міхаель Галер, Ганна Фотига та багато інших.

 

 

Теги: #рф #україна #путін #санкції
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:22 22.02.2022
ВР проголосує за запровадження санкцій проти депутатів Держдуми, які проголосували за незалежність т.зв. "ДНР", "ЛНР"

ВР проголосує за запровадження санкцій проти депутатів Держдуми, які проголосували за незалежність т.зв. "ДНР", "ЛНР"

21:12 22.02.2022
Президент Єврокомісії про ухвалення політичного рішення щодо санкцій для РФ: Ми максимально ускладнимо Кремлю ведення його агресивної політики

Президент Єврокомісії про ухвалення політичного рішення щодо санкцій для РФ: Ми максимально ускладнимо Кремлю ведення його агресивної політики

20:51 22.02.2022
США працюють над запобіганням конфлікту на території України

США працюють над запобіганням конфлікту на території України

20:48 22.02.2022
Макрон у контексті напруженості навколо України зробив усе, щоб уникнути війни

Макрон у контексті напруженості навколо України зробив усе, щоб уникнути війни

20:44 22.02.2022
РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв'язки у злочинному світі - міністр юстиції Малюська

РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв'язки у злочинному світі - міністр юстиції Малюська

20:33 22.02.2022
Львівська облрада закликає розірвати дипвідносини та закрити кордон із РФ – заява

Львівська облрада закликає розірвати дипвідносини та закрити кордон із РФ – заява

20:08 22.02.2022
ЄС застосує санкції до всіх депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та до 27 фіз- та юросіб - Боррель

ЄС застосує санкції до всіх депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та до 27 фіз- та юросіб - Боррель

19:41 22.02.2022
Новий пакет санкцій ЄС сильно вдарить по Росії

Новий пакет санкцій ЄС сильно вдарить по Росії

19:30 22.02.2022
Ахметов закликає до єдності перед загрозою й оголошує про сплату СКМ податків наперед на 1 млрд грн

Ахметов закликає до єдності перед загрозою й оголошує про сплату СКМ податків наперед на 1 млрд грн

19:23 22.02.2022
Путін заявив про необхідність демілітаризації України, а найкращим виходом назвав відмову Києва від планів вступу до НАТО

Путін заявив про необхідність демілітаризації України, а найкращим виходом назвав відмову Києва від планів вступу до НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув боєць ЗСУ - радник глави МВС

ЄС застосує санкції до всіх депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та до 27 фіз- та юросіб - Боррель

Окупанти системно атакують газові об'єкти на лінії зіткнення - глава "Нафтогазу"

Путін: Кордони було прописано в конституціях "ДНР"/"ЛНР" в складі України, спірні питання мають бути вирішені під час переговорів між Києвом і "ЛНР"/ДНР"

Усе свідчить про те, що Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну, - генсек НАТО

ОСТАННЄ

У ВР створять штаб оборони - Арахамія

Проблеми "Північного потоку-2" наразі жодним чином не впливають на забезпечення ЄС газом - ЄК

На зустрічі президента з головами фракцій обговорювали можливість запровадження надзвичайного стану в деяких областях, але не воєнного

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув боєць ЗСУ - радник глави МВС

Під час обстрілу Мар'їнки був поранений мирний житель

Ахметов планує 23 лютого прилетіти в Україну

Глава МВС України перевірив систему охорони об'єктів критичної інфраструктури столичного регіону

Верховний суд розгляне правомірність відмови "Євро-Реконструкція" оплачувати послуги "Київтеплокомуненерго" з транспортування теплоенергії

НКРЕКП розпочала розслідування діяльності компаній "ДТЕК", "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та "Південь Енерго Збут" на предмет порушень законодавства на ринку е/е

ЄС стежитиме за Росією і не виключає застосування додаткових санкцій - Боррель

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА