Депутати Європарламенту закликали ЄС запровадити персональні санкції для Путіна та усунути РФ від міжнародних спортивних змагань

Група депутатів Європейського парламенту у зв'язку з російською загрозою на адресу України ухвалила спільну заяву, в якій закликали Європейський Союз запровадити персональні санкції для президента РФ Володимира Путіна та членів російської Ради безпеки, які голосували за визнання "ЛНР" та "ДНР". Текст заяви оприлюднено у вівторок.

Депутати заявили, що "засуджують" дії Росії, яка "перед лицем безперервних військових провокацій Росії ухвалила рішення визнати сепаратистські регіони України та розмістити так званих "миротворців". Водночас вони висловили "повну підтримку Україні та українському народу".

"Ми закликаємо до рішучої та негайної відповіді Європейського союзу та його держав-членів путінського режиму, запровадження додаткових санкцій та міжнародного засудження, зокрема, застосування персональних санкцій проти Путіна та членів Ради національної безпеки Росії, які особисто підтримали рішення про визнання сепаратистських регіонів України та розміщення так званих "миротворців", переконані європейські політики.

Вони також вважають, що Росія має бути відсторонена від організації та участі в міжнародних спортивних заходах, зокрема в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА-2022, що відбудеться навесні цього року в Санкт-Петербурзі.

Крім того, депутати висловили впевненість, що "необхідно взяти на себе додаткові зобов'язання, щоб допомогти українській владі захистити суверенітет України і надалі європеїзувати Україну, надаючи всі можливості для більш тісної політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС".

"Росія стала небезпечною для Європи та світу. Її агресія має бути зупинена усіма можливими способами. Необхідно просувати мир та повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах", - наголосили вони.

Заяву підписали провідні члени Європарламенту, такі як Пятрас Ауштрявічус, Віола фон Крамон, Міхаель Галер, Ганна Фотига та багато інших.