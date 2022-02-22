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21:01 22.02.2022

Проблеми "Північного потоку-2" наразі жодним чином не впливають на забезпечення ЄС газом - ЄК

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Проблеми "Північного потоку-2" наразі жодним чином не впливають на забезпечення ЄС газом - ЄК

Призупинення сертифікації газопроводу "Північний потік-2" не матиме жодних наслідків для забезпечення газом Євросоюзу, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Тім Макфі.

"Північний потік-2" поки що не працює. Він поки що не постачає енергію. (...) Відповідь про наслідки (призупинення сертифікації газопроводу в Німеччині - ІФ) дуже проста: наразі немає жодних змін ситуації", - сказав прессекретар на брифінгу в Брюсселі у вівторок.

Говорячи про газопостачання Євросоюзу у разі, якщо Росія у відповідь на санкції ЄС перекриє або скоротить постачання газу, чого поки що не сталося, Макфі з посиланням на голову ЄК Урсулу фон дер Ляєн нагадав про підготовку Брюсселя до різних сценаріїв розвитку подій. Зокрема, відзначив переговори голови Єврокомісії з різними міжнародними партнерами-постачальниками газу та контакти ЄК із країнами – великими споживачами газу щодо перекуповування партій енергоносія.

Як результат, він відзначив постачання СПГ танкерами в Європу на початку року.

Представник ЄК зазначив, що останні роки ЄС здійснював диверсифікацію своїх джерел енергії. Безпека постачання також зміцнювалась завдяки взаємопов'язаності відповідних інфраструктур держав-членів. За його словами, тепер немає жодної країни ЄС, яка повністю залежала б від єдиного джерела газу. Є домовленість членів ЄС про взаємне солідарне постачання газу у разі такої потреби.

"Я також хотів би підкреслити той факт, що ми маємо газосховища в усій Європі. Ми не опинимося в ситуації, коли раптом в один день залишимося зовсім без газу. Рівні зберігання становлять 30% наявних можливостей", - повідомив Макфі.

Він зазначив, що довгострокове рішення енергетичної залежності Європи криється в "зеленому переході". У разі реалізації його цілей відпаде потреба у величезному енергетичному імпорті.

У свою чергу голова служби офіційних представників ЄК Ерік Мамер вважав за необхідне нагадати низку заяв фон дер Ляєн з енергетичних питань. Зокрема, її слова про те, що ніхто не звільняв "Північний потік-2" від можливих санкцій і що це не просто комерційний, а й "політичний проект", і до нього треба так і ставитись.

"Поза сумнівом, голова (Єврокомісії) завжди стверджувала, що "Північний потік-2" "на столі", коли йдеться про те, щоб відповісти на російську агресію проти України", - резюмував Мамер.

Теги: #газ #євросоюз #постачання #північний_потік
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