РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв'язки у злочинному світі - міністр юстиції Малюська

За оперативною інформацією, РФ намагається організувати бунти у в'язницях через зв'язки у злочинному світі, заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"За оперативною інформацією, РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв'язки у злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в'язниць. Все буде ок", - написав він у Facebook у вівторок.