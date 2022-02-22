Події

20:44 22.02.2022

РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв'язки у злочинному світі - міністр юстиції Малюська

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РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв'язки у злочинному світі - міністр юстиції Малюська

За оперативною інформацією, РФ намагається організувати бунти у в'язницях через зв'язки у злочинному світі, заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"За оперативною інформацією, РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв'язки у злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в'язниць. Все буде ок", - написав він у Facebook у вівторок.

 

 

Теги: #рф #бунт #тюрма
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