Події

08:09 03.06.2022

За плакат на підтримку РФ харків'янину загрожує до п’яти років ув'язнення

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За плакат на підтримку РФ харків'янину загрожує до п’яти років ув'язнення

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 47-річного чоловіка, підозрюваного у виготовленні та розповсюдженні матеріалів, у яких міститься виправдання та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації осіб, які здійснюють збройну агресію України (ч.2 ст.436-2 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року харків'янин виготовив плакат, що включав символ Z, який використовується військами держави-агресора РФ для ідентифікації власних сил, задіяних в агресії проти України. Після цього чоловік зняв відеоролик з цим плакатом і поширив його в телеграм-каналі, тим самим підтримуючи злочинні дії РФ проти України", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Згідно з висновком експерта, плакат містить виправдання та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

Санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення.

 

 

Теги: #харків #плакат #тюрма
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