Події

20:26 22.02.2022

Глава МВС України перевірив систему охорони об'єктів критичної інфраструктури столичного регіону

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Глава МВС України перевірив систему охорони об'єктів критичної інфраструктури столичного регіону

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський перевірив систему охорони об'єктів критичної інфраструктури столичного регіону та повідомив, що система охорони та оборони зазначених об'єктів боєздатна.

"Сьогодні я перевірив систему охорони об'єктів критичної інфраструктури столичного регіону. Доповідаю. Усі вони взяті під охорону МВС України. Система охорони та оборони зазначених об'єктів боєздатна. Вона включає охорону аеродромів та аеродромів, складів паливно-мастильних матеріалів та інші об'єкти", - написав він у Facebook.

Також Монастирський повідомив, що були відпрацьовані заходи щодо протидії всім можливим сценаріям. Зокрема захоплення диверсійно-розвідувальними групами ворога злітно-посадкових смуг.

"Готовність у бійців така сама, як у підрозділів МВС у районі проведення операції Об'єднаннях сил, де я разом із колегами побував на інспектуванні 19 лютого. Тож до захисту готові! Слава Україні!", - наголосив міністр.

 

 

 

Теги: #київ #оборона #перевірка
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