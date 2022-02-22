ЄС застосує санкції до всіх депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та до 27 фіз- та юросіб - Боррель

Європейський Союз має намір застосувати санкції до всіх депутатів, які підтримали рішення визнати "ЛНР" і "ДНР", та до 27 осіб і компаній.

Про це у вівторок у Парижі на пресконференції після завершення неформального позачергового засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, скликаного у зв’язку з останніми подіями в Україні, повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Сьогодні ми домовилися, що (нерозбірливо… прозвучало як 451) членів Думи, які проголосували за це порушення міжнародного права й територіальної цілісності та суверенітету України, будуть внесені до санкційного списку. Ми домовилися, що переслідуватимемо 27 індивідуумів та компаній, які відіграють роль у підриванні чи загрозі українській територіальній цілісності, суверенітету та незалежності", - оголосив він.

Боррель конкретизував, що це будуть "особи та компанії у таких трьох сферах: перше – це ті, хто приймав рішення та є відповідальними за загрозу (українському суверенітету), компанії, які підтримують фінансово чи матеріально або отримують вигоду, – це в секторі оборони, які відіграли роль у захопленні та дестабілізації (країни), й ті, хто веде дезінформаційну війну проти України".

"Ми також застосуємо санкції до банків, які фінансують тих, хто ухвалює рішення, та проводять операції на цих територіях", - додав він.

Крім того, за словами високого представника, під санкції потраплять економічні відносини між цими двома регіонами та ЄС, так само, "як ми зробили в кримському випадку, щоб гарантувати, що ті, хто відповідальний, чітко відчув економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій".

"І останнє, але не менш важливе, ми переслідуємо можливості доступу російської держави та уряду до наших капіталів та фінансового ринку і ринку послуг, обмежуючи фінансування їхніх політик через обмеження доступу до нашого фінансового ринку", - додав Боррель.