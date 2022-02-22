Події

15:26 22.02.2022

На "Євробаченні" Україну представить Kalush Orchestra - "Суспільне"

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На "Євробаченні" Україну представить Kalush Orchestra - "Суспільне"

Гурт Kalush Orchestra представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

"Сьогодні, 22 лютого, на засіданні організаційного комітету Національного відбору на участь у "Євробаченні-2022" ухвалили рішення про те, що гурт Kalush Orchestra, представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Турині", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Раніше оргкомітет ухвалив рішення звернутися до групи Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну в Турині, оскільки група посіла друге місце у фіналі та отримала найбільшу підтримку глядачів.

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів – 8 балів від журі та 7 балів від глядачів. Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє – співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 - від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися Roxolana, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після оголошення переможців через помилки ведучих в оприлюдненні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив "Суспільне" у фальсифікації балів, а також під час спілкування з журналістами заявив про можливість оскарження результатів у суді. Крім того, гурт має намір подати петицію на сайті президента України.

Ще один медіаскандал навколо нацвідбору пов'язаний із тим, що переможниця конкурсу Аліна Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець". Після низки конфліктних ситуацій навколо цієї теми Паш було дискваліфіковано за надання оргкомітету підробленої довідки від Держприкордонслужби.

У 2021 році на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолькгурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться у Турині (Італія). Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.

 

Теги: #україна #євробачення #суспільне
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