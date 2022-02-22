Майже 200 будинків у Новолуганському залишилися без газу через обстріл із боку ОРДЛО у понеділок - "Нафтогаз"

ПрАТ "Донецькоблгаз" призупинило подачу газу майже 200 домогосподарствам у селищі Новолуганське Бахмутського району Донецької області через численні пошкодження наземних газопроводів низького тиску внаслідок обстрілів із непідконтрольних уряду окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" у вівторок уранці, аварію локалізовано шляхом перекриття засувок діаметром 50 та 150 мм о 20:30 21 лютого.

"Пошкоджені газопроводи та вводи в приватні домогосподарства потребують додаткового обстеження, після чого фахівці "Донецькоблгазу" зможуть розпочати виконання ремонтних робіт. Жертв та постраждалих серед співробітників "Донецькоблгазу" немає", - йдеться у повідомленні.