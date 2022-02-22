Байден підписав указ про санкції проти т.зв. "Л/ДНР"

Президент США Джозеф Байден видав указ про блокування майна певних осіб і заборону певних угод у зв'язку з визнанням Росією самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, повідомляє Білий дім.

"Визнання Російською Федерацією так званих регіонів Донецької Народної Республіки (ДНР) або Луганської Народної Республіки (ЛНР) України суперечить зобов'язанням Росії за Мінськими домовленостями і ще більше загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, і, таким чином, є незвичною і надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться в указі, опублікованому Білим домом.

Указом забороняються інвестиції у т.зв. "Л/ДНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг або технологій із цих регіонів.

Крім того, цей указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в самопроголошених республіках.

Зазначається, що все майно та частки у майні, що перебувають у США або надалі потрапляють до США, що належать особам, пов'язаним із т.зв. "Л/ДНР" будуть заблоковані.