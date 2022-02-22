Харківська поліція припинила діяльність групи шахраїв, які виманили у людей похилого віку майже 1,5 млн грн

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області та слідчі райуправління поліції №1 під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста викрили та припинили діяльність групи шахраїв, які виманювали гроші за схемою "ваш родич у біді".

"Під час слідства поліцейські встановили причетність зловмисників до вчинення 14 фактів заволодіння грошовими коштами на суму майже 1,5 млн грн", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними досудового слідства, групу організував ув'язнений, який перебував у Маріупольському слідчому ізоляторі. До неї входили як інші ув'язнені, так і раніше засуджені. Останні організовували процес переведення в готівку кур'єрам і особисто отримували гроші від потерпілих.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України оперативники та слідчі затримали двох осіб одразу після отримання від 90-річної жінки на "лікування" родича понад 1 тис. доларів та 64 тис. грн.

Водночас із затриманням правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у приміщенні СІЗО, де знаходиться організатор злочинної схеми. В результаті було вилучено 12 мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, зошити та блокноти з чорновими записами, гроші.

Двом затриманим повідомили про підозру за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору групи.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до функціонування шахрайської схеми, а також ті, хто став жертвами зловмисників.