22 лютого: Яке сьогодні свято

22 лютого в Україні та світі відзначають День засновників руху скаутів, Всесвітній день енцефаліту, Всесвітній день роздумів, Всесвітній день стерилізації тварин і Міжнародний день підтримки жертв злочинів. У православному календарі – день пам'яті мученика Никифора Антиохійського.

День засновників руху скаутів

Рух заснував у Великій Британії професійний військовий Роберт Баден-Павел. У 1899 році, коли він брав участь у англо-бурській війні, під його командуванням було так мало солдатів, що доводилося долучати до розвідки у ворожому таборі підлітків. Розвідники виявилися кмітливими та відважними, а сам Роберт Баден-Павелл, будучи підполковником, зміг утримати важливу фортецю до приходу підкріплення.

Коли Роберт повернувся до Англії, заснував перший дитячий табір. В 1908 він видав книгу під назвою "Розвідка для хлопчиків". В Україні скаутський рух розпочався у 1911 році, коли було створено національну організацію "Пласт". Саме пластунами називали Запорізьких козаків, котрі займалися розвідкою. За часів радянської влади український "Пласт" було замінено на піонерський рух. Більшовики боялися волелюбних пластунів, тому вони були заборонені.

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Підставою для заснування цієї події стали два важливі документи: "Хартія жертв злочинів", яка 22 лютого 1990 року була опублікована у Великій Британії, та декларація ООН за принципами правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (була створена у вересні 1995 року). Головна мета цього дня – привернути увагу влади та суспільства до проблеми захисту постраждалих, допомогти їм реабілітуватися соціально та підтримати морально.

Всесвітній день енцефаліту

Свято, засноване у жовтні 2013 року, допомагає поширити інформацію про енцефаліт (запалення головного мозку). Причин виникнення енцефаліту є кілька: вірусні інфекції, алергії, токсини, інфекційно-алергічна причина. Тяжкі форми призводять до смерті. Одним з найпоширеніших носіїв енцефаліту вважаються кліщі (13% заражені вірусом), тому важливо ретельно оглядати своє тіло після прогулянок на природі.

Всесвітній день стерилізації тварин

Всесвітній день стерилізації тварин з'явився в США у 1995 році, а його ініціатором виступила актриса та співачка Доріс Дей. У 2006 році подія вийшла за межі однієї країни і стала всесвітньою. Завдяки йому поширюється інформація про важливість стерилізації братів наших менших, щоб упоратися з проблемою їхньої безпритульності.

Всесвітній день роздумів

22 лютого святкують Всесвітній день роздумів. Це міжнародний рух, принципи якого схожі на скаутські, однак у ньому беруть участь лише дівчатка. Є чимало нерелігійних та неполітичних організацій, основною метою яких є всебічний розвиток особистості дітей, а також соціальна адаптація дівчаток у суспільстві.

У цей день:

1919 - У Бахмуті створюють Центральне правління кам'яновугільної промисловості;

1924 - Калвін Кулідж стає першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, що транслюється по радіо з Білого дому;

1935 – Літакам забороняють пролітати над резиденцією президента США;

1945 рік - Раднарком СРСР приймає рішення про будівництво метро у Києві;

1946 - Американський посол у Москві Джордж Кеннан вперше формулює план "політики стримування" по відношенню до СРСР;

1986 - на Філіппінах починається безкровна революція "Влада народу", в результаті якої була повалена диктатура президента Фердинанда Маркоса;

1997 - вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомляють про успішне клонування вівці (вона отримала ім'я Доллі);

2014 рік – 4-й президент України Віктор Янукович позбавляється статусу президента шляхом голосування у Верховній Раді;

2015 рік - У Харкові поблизу станції метро "Маршала Жукова" під час Маршу єдності було здійснено теракт.