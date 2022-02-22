Україна кваліфікує визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" як порушення суверенітету та територіальної цілісності

Україна кваліфікує дії президента Росії Володимира Путіна з визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" як порушення суверенітету та територіальної цілісності, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності (Української – ІФ) держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію", - заявив Зеленський у відеозверненні у понеділок уночі у зв'язку з визнанням президентом Росії Володимиром Путіним самопроголошених "Л/ДНР".