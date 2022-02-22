Хорватія засуджує рішення РФ про визнання "Л/ДНР"

Хорватія засуджує визнання Російською Федерацією так званих "ДНР" і "ЛНР".

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.

"Ми засуджуємо визнання Росією самопроголошених Донецької та Луганської областей, що є порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України. Разом із партнерами Європейського союзу висловлюємо солідарність із президентом України Володимиром Зеленським та народом України", - написав він на своїй сторінці у Тwitter.