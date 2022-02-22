Велика Британія та ЄС домовилися про координацію із запровадження санкцій для РФ

Велика Британія та Європейський Союз домовилися про координацію дій щодо запровадження санкцій для Росії після визнання Кремлем так званих "ДНР" та "ДНР".

Про це на своїй сторінці у Тwitter повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Після останнього нападу Росії на суверенітет України сьогодні ввечері я розмовляла з Жозепом Боррелем. Ми домовилися, що Велика Британія та Європейський союз координуватимуть свої дії, щоб запровадити швидкі санкції проти путінського режиму і стояти пліч-о-пліч з Україною".