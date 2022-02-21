РНБО України розглянула ситуацію на кордоні, засідання не закрито

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на засіданні вночі у понеділок у зв'язку з визнанням президентом Росії так званих "Л/ДНР" розглянула ситуацію на кордонах України, саме засідання ще не закрито, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"(Ми обговорювали – ІФ) ситуацію, яка відбувалася сьогодні в РФ щодо тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей. Засідання Ради національної безпеки та оборони не є закритим, воно триває. На засіданні РНБО було заслухано сектор безпеки та оборони щодо стану справ, які відбуваються на сьогодні в нашій країні та на наших кордонах", - заявив Данілов.

Він додав, що також відбувся виступ генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

За його словами, сектор безпеки та оборони переведено в режим роботи 24/7.

"У будь-який момент ми збираємося для тих чи інших рішень, які будуть вкрай необхідні для нашої держави... Наразі відбувається обробка великої кількості документів відповідно до нашого законодавства", - додав Данілов.