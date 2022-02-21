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22:52 21.02.2022

Визнання Путіним сепаратистських "народних республік" навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ - глава МЗС Німеччини

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Визнання Путіним сепаратистських "народних республік" навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ - глава МЗС Німеччини

Визнання президентом Росії Володимиром Путіним сепаратистських "народних республік" на сході України навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ, Німеччина реагуватиме на це порушення міжнародного права, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Визнання президентом Путіним сепаратистських "народних республік" на сході України навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ. Ми реагуватимемо на це порушення міжнародного права та координуватимемо свої дії з партнерами", - написала Бербок у Twitter у понеділок.

 

Теги: #рф #німеччина #реакція #республіки
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