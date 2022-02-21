Події

17:56 21.02.2022

Кулеба ініціював консультації в Раді безпеки ООН щодо гарантування безпеки України згідно з Будапештським меморандумом

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Кулеба ініціював консультації в Раді безпеки ООН щодо гарантування безпеки України згідно з Будапештським меморандумом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що звернувся до держав-членів Ради безпеки ООН з проханням негайно обговорити питання деескалації та гарантування безпеки України, ґрунтуючись на положеннях Будапештського меморандуму.

"Згідно з ініціативою президента Володимира Зеленського я офіційно звернувся до держав-членів РБ ООН із проханням негайно провести консультації відповідно до статті 6 Будапештського меморандуму для обговорення невідкладних дій, спрямованих на деескалацію, а також практичних кроків із гарантування безпеки України", - написав Кулеба у Twitter у понеділок увечері.

Теги: #радбез_оон #кулеба #будапештський_меморандум
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