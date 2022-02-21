Держприкордонслужба України спростувала інформацію про порушення російського кордону українською ДРГ

Заяви силових структур Російської Федерації про нібито порушення російського державного кордону українською "диверсійно-розвідувальною групою" є фейком, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Держприкордонслужба заявляє, що жодних порушень державного кордону на напрямку російського населеного пункту Митякінська в Ростовській області з боку підконтрольної українській владі території не відбувалося", - зазначається у повідомленні.

Крім того, Держприкордонслужба України не отримувала від російської сторони інформації про жодні нестандартні ситуації на кордоні, зокрема пов'язані із застосуванням зброї.

"Такі повідомлення є ніщо інше як провокація", - наголошують у Держприкордонслужбі.

Повідомляється також, що підтверджень такої заяви російська сторона також не надає.

Раніше Москва заявила, що силовики РФ знищили дві БМП і "п'ятьох порушників кордону Російської Федерації зі складу диверсійно-розвідувальної групи".