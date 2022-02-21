Події

10:03 21.02.2022

В Енергодарі 23 лютого відбудеться планова перевірка системи оповіщення

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В Енергодарі 23 лютого відбудеться планова перевірка системи оповіщення

В Енергодарі (Запорізька обл.) 23 лютого з 13:50 до 14:00 буде проведено перевірку готовності засобів оповіщення з практичним включенням електричних сирен та гучномовців, повідомила прес-служба Запорізької АЕС у понеділок.

"Мешканцям міста та прилеглих населених пунктів прохання дотримуватися спокою та з розумінням ставитися до незручностей, які можуть виникнути під час проведення перевірки", - зазначається в повідомленні.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох чинних АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, що оснащені водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

Теги: #перевірка #оповіщення #енергодар
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