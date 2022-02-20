Події

21:51 20.02.2022

Ізраїль 1 березня відкривається для всіх іноземних туристів із двома ПЛР-тестами

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Ізраїль 1 березня відкривається для всіх іноземних туристів із двома ПЛР-тестами

Влада Ізраїлю ухвалила рішення відкрити кордони 1 березня як для вакцинованих, так і для нещеплених іноземних туристів за умови здачі двох негативних ПЛР-тестів - до вильоту і після прильоту в країну, повідомив порталу "Інтерфакс-Туризм" директор департаменту Мінтуризму Ізраїлю Володимир Шкляр.

"З 1 березня в'їзд в Ізраїль буде спрощено для туристів різного віку, незалежно від статусу їх вакцинації. Тепер для в'їзду потрібно буде здати два ПЛР-тести: один перед вильотом і ще один після прибуття в Ізраїль", - сказав він.

Як зазначив Шкляр, рішення було ухвалено з ініціативи міністра туризму Ізраїлю Йоеля (Костянтина) Развозова на зустрічі з головою МОЗ та прем'єр-міністром країни Нафталі Беннетом.

Видання Times of Israel повідомляє, що в країні спостерігається поступове скорочення кількості хворих на коронавірус. При цьому прем'єр-міністр Ізраїлю пояснив, що "у разі появи нового штаму влада реагуватиме оперативно".

 

 

Теги: #ізраїль #вїзд #коронавірус
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