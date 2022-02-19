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21:39 19.02.2022

Кулеба обговорив у Мюнхені з грузинським колегою безпекову ситуацію, графік політичних контактів, а також питання забезпечення прав Саакашвілі

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Кулеба обговорив у Мюнхені з грузинським колегою безпекову ситуацію, графік політичних контактів, а також питання забезпечення прав Саакашвілі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Мюнхені зустріч із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані.

"Дмитро Кулеба поінформував грузинського колегу про ситуацію з безпекою поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, кроки нашої держави та міжнародних партнерів для стримування Російської Федерації від подальшої агресії", - повідомила пресслужба МЗС України.

Глави МЗС обговорили кроки щодо протидії викликам безпеки України та Грузії.

Кулеба та Залкаліані також обговорили актуальні питання відносин України та Грузії, графік найближчих політичних контактів, зокрема проведення найближчим часом у Києві та Тбілісі політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ.

Міністри закордонних справ приділили особливу увагу активізації взаємодії у рамках Асоційованого тріо України, Молдови та Грузії, а також ГУАМ.

"Дмитро Кулеба порушив питання дотримання законних прав та інтересів громадянина України Міхеіла Саакашвілі", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #україна #мзс #зустріч #грузія
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