Зеленський: Ми ні на кого не нападатимемо, але готові до всього

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці готові до будь-якого розвитку подій у зв’язку з можливою агресією з боку Росії.

"Вибачте мені за таке порівняння, можливо, воно зараз буде неетичним, але, вибачте, лягати в труни і чекати на військових українці не будуть. Ми ні на кого наступати не будемо, але готові до всього. Ми не можемо бути пасивними. Ми не можемо говорити щодня, що завтра війна. Про яку державу ми говоримо, про яку економіку ми говоримо? Як можна жити в державі, коли кожен день вам кажуть, що завтра буде наступ, завтра буде війна? - сказав Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.