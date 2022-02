Глава МЗС України заявив про наявність підстав для запровадження певних санкцій проти РФ вже зараз

Є законні причини запровадити певні санкції проти РФ зараз, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Ми вважаємо, що вже є суттєві підстави запровадити певні санкції проти Росії за те, що вона вже зробила. Наприклад, в останні роки Росія широко паспортизувала громадян України, жителів неконтрольованих урядом територій. Зараз Росія активно використовує цей аргумент для пояснення як виправдання за свої дії: що вони повинні захистити російських громадян на місцях. І Росія ніколи не була серйозно покарана за цю політику паспортизації. Так що крок перший - є законні причини запровадити певні санкції зараз", - сказав Кулеба на 5-му Українському ланчі в Мюнхені в суботу.

Крім того, він закликав вийти із загальною відповіддю, яким має бути тригер для запуску великого пакету санкцій.

"Але це однозначно не повинен бути момент, коли солдат у російській формі з російським прапором увійде в Україну перед камерами. Це не той тип війни", - пояснив Кулеба.

5-й Український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні" організований Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською Європейською Стратегією (YES) з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. У дискусії, яку модерувала головний редактор журналу The Economist Занні Мінтон Беддос, взяли участь історик і постійний автор The Atlantic Енн Епплбаум, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, колишній міністр оборони США генерал Джеймс Меттіс і колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус. Мета Українського ланчу в Мюнхені - просування України в порядку денному глобальної безпеки і відзначення важливості України для безпеки Європи і міжнародного порядку. Дискусія зосередилася на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, і які шляхи просування існують у цьому питанні.