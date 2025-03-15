Через нічні удари ворожих БпЛА по Богодухову постраждали чотири мирних жителі

У ніч проти суботи, 15 березня, з 00:55 до 2:00, ЗС РФ атакували Богодухів за допомогою БпЛА, повідомив начальник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

"Влучання 2 БПЛА в дах будівлі навчального заклад, виникло загорання даху на площі 500 кв.м. Попередньо пошкоджено 18 приватних домоволодінь, 5 шкільних автобусів. Постраждали 3 жінки 72,76,56 та 1 чоловік 53 років (гостра реакція на стрес)",- написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, о 3:20 було зафіксовано ще один удар ворожого БпЛА по Богодухову.Безпілотник "Герань-2" влучив у нежитлову будівлю.