В Одеській області дві людини постраждали від дронової атаки, є руйнування

Фото: ДСНС Одещини

Вночі російські війська повторно атакували Одещину ударними безпілотниками, дві людини отримали поранення – в обласному центрі і Чорноморську.

"В Одесі постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла, внаслідок вибухової хвилі. Госпіталізована до лікарні. Також внаслідок першої атаки на Чорноморськ поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього ступеню важкості до медзакладу. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу", - написав глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей.

"Станом на ранок у Чорноморську газо-, водо- та теплопостачання – у штатному режимі. Також, завдяки оперативній роботі енергетиків, відновлено електропостачання. Роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають", - написав Кіпер.