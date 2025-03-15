Інтерфакс-Україна

Події

09:29 15.03.2025

В Одеській області дві людини постраждали від дронової атаки, є руйнування

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В Одеській області дві людини постраждали від дронової атаки, є руйнування
Фото: ДСНС Одещини

Вночі російські війська повторно атакували Одещину ударними безпілотниками, дві людини отримали поранення – в обласному центрі і Чорноморську.

"В Одесі постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла, внаслідок вибухової хвилі. Госпіталізована до лікарні. Також внаслідок першої атаки на Чорноморськ поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього ступеню важкості до медзакладу. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу", - написав глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей.

"Станом на ранок у Чорноморську газо-, водо- та теплопостачання – у штатному режимі. Також, завдяки оперативній роботі енергетиків, відновлено електропостачання. Роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають", - написав Кіпер.

Теги: #атака_бпла_рф #одеська_область

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