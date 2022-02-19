Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в суботу вдень прилетів до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки і проведе переговори з партнерами.

"Прибув до Німеччини. Сьогодні - Мюнхенська конференція з питань безпеки та переговори з нашими партнерами та друзями. Головні питання - загрози біля кордонів України. Наші сили безпеки і оборони повністю контролюють ситуацію. Ми не реагуємо на провокації і прагнемо до встановлення миру виключно дипломатичним шляхом", - написав Зеленський у своєму Instagram.

Раніше пресслужба глави держави повідомила, що в Мюнхені Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віцепрезидентом США Камалою Гарріс, представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами України.

До Києва Зеленський повернеться сьогодні ж.

Дискусії на Мюнхенській конференції безпеки у 2022 році будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.