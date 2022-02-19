У РФ розслідуватимуть інформацію ЗМІ про снаряд, що розірвався в Ростовській області

Слідчий комітет (СК) почне розслідування за фактом вибуху снаряда в Ростовській області, повідомляється в суботу на сайті відомства.

"Голова Слідчого комітету РФ Олександр Іванович Бастрикін доручив слідчим ГСУ СК Росії порушити кримінальну справу за цим фактом і провести ретельне і всебічне розслідування всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що, за даними ЗМІ, "снаряд, який був випущений з території України, розірвався в Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону".