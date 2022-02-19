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11:57 19.02.2022

Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

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Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

З метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння російські найманці вчинили чергову провокацію - відкрили вогонь по власних позиціях у районі н.п. Пікузи, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Зокрема, близько 4.00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим було зафіксовано розриви в районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових", - ідеться в повідомленні ОТГ "Схід" у Facebook.

Військові наголошують, що противник укотре продемонстрував своє "цинічне й байдуже ставлення до життя і здоров'я мирних жителів".

"Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - наголошено в повідомленні.

 

Теги: #зсу #обстріли #агресія_рф #оос
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