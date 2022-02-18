Події

20:56 18.02.2022

Батькам підлітка, який скоїв у Харкові ДТП зі смертельними наслідками, також загрожує тюремний строк

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Батькам підлітка, який скоїв у Харкові ДТП зі смертельними наслідками, також загрожує тюремний строк

Матері та батькові 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного в скоєнні ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові, внаслідок якої одна людина загинула і троє постраждали, також повідомили про підозру.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, їм інкримінується злісне невиконання встановлених законом обов'язків із догляду за дитиною (ст. 166 КК України).

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, зокрема, що після інциденту в супермаркеті "Таврія В" у листопаді 2019 року, коли Харківський стріляв із пневматичної зброї в матір і брата своєї однокласниці, суд застосував до нього примусові заходи виховного характеру й передав підлітка під спостереження матері до досягнення повноліття. Однак вона всупереч ухвалі суду систематично їздила за кордон, і син залишався без нагляду.

Як повідомлялося, увечері 26 жовтня 2021 року в Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та вул. Одеської 16-річний Микола Харківський, перебуваючи за кермом Infiniti та намагаючись перетнути перехрестя на червоне світло, врізався в Chevrolet. Унаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti (двох чоловіків 19 років та 16-річну дівчину) з тяжкими травмами доправлено до лікарні. 16-річного водія Infiniti також доправили до лікарні. Перебуваючи в медичному закладі, водій Infiniti зателефонував до поліції та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримано в порядку ст. 208 КПК України. За інформацією поліції, він перебував на умовному терміні за завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч.1 ст. 122 КК України), а у вересні 2021 року на нього було складено протоколи про адміністративні правопорушення (керування автомобілем без посвідчення водія та перевищення допустимої швидкості).

31 грудня 2021 року обвинувальний акт стосовно Харківського було скеровано до суду. Підлітку інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.383 КК України).

Теги: #дтп #харків #підозра
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