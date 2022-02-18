Події

20:25 18.02.2022

Секретар РНБО, міністри та депутати України відбудуть у суботу на лінію розмежування

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Секретар РНБО, міністри та депутати України відбудуть у суботу на лінію розмежування

Представники Кабінету Міністрів України, депутати Верховної Ради, секретар Ради національної безпеки і оборони за дорученням президента України Володимира Зеленського в суботу, 19 лютого, відвідають лінію розмежування і населені пункти, постраждалі внаслідок обстрілів, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Президент України прийняв рішення: завтра на лінію фронту відбудуть представники Верховної Ради, я вирушаю за дорученням президента також завтра на фронт. І завтра на фронті будемо в тих містах, які постраждали безпосередньо, де постраждала наша інфраструктура", - сказав Данілов на брифінгу щодо ситуації на Донбасі в Офісі президента України.

Теги: #поїздка #лінія_розмежування
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