20:55 10.09.2025
Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вночі в середу, 10 вересня, був на шляху до Польщі, повідомляє CNN.
"Генерал Кіт Келлог, спеціальний посланець Трампа в Україні, перебував на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників, як повідомило джерело, знайоме з його поїздкою", - зазначається у повідомленні.
За наявною інформацією, Келлог найближчими днями продовжить поїздку в Україну.