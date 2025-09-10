Інтерфакс-Україна
Події
20:55 10.09.2025

Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

1 хв читати
Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вночі в середу, 10 вересня, був на шляху до Польщі, повідомляє CNN.

"Генерал Кіт Келлог, спеціальний посланець Трампа в Україні, перебував на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників, як повідомило джерело, знайоме з його поїздкою", - зазначається у повідомленні.

За наявною інформацією, Келлог найближчими днями продовжить поїздку в Україну.

 

Теги: #дрони #поїздка #келлог

