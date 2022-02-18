ЄС закликає припинити ескалацію насильства на Донбасі й дякує Україні за її стриману реакцію на провокації

Європейський Союз рішуче засуджує обстріл дитячого садка, який стався напередодні у Станиці Луганській, ідеться в офіційній заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, оприлюдненій у п'ятницю.

"Такий безладний обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей. Європейський Союз закликає негайно припинити ескалацію насильства та висловлює подяку Україні за її незмінну стриманість", - ідеться у заяві.

У ній наголошується, що ЄС залишається єдиним у питанні непохитної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Європейський Союз повністю підтримує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та закликає до її безперешкодного доступу до всієї території України відповідно до її мандату", - підсумував Боррель.

Як повідомлялося, у Луганській області у четвер вранці внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди влучили в будівлю дитсадка у Станиці Луганській. Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки та один чоловік. Загалом у закладі під час обстрілу перебувало 20 дітей та 18 працівників, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Близько 10:25 у четвер відбувся обстріл з боку тимчасово окупованої території по населеному пункту смт Врубівка, унаслідок чого один зі снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактами вчинення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє СБУ.

18 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що головною метою обстрілів російських найманців на Донбасі в четвер було мирне населення, оскільки основного удару було завдано по освітніх закладах та житлових районах.

"Учора внаслідок дій ворога було поранено трьох наших бійців, іще один дістав бойової травми. Але російське командування направило сильний удар проти освітніх закладів і житла. Головним об'єктом атаки стало мирне населення. Це воєнний злочин і відверта провокація", - сказав Резніков під час виступу у ВР у п'ятницю.

Він зазначив, що про ймовірність такої провокації неодноразово повідомляли раніше.