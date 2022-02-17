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23:00 17.02.2022

Україна не планує наступальних операцій чи обстрілів на Донбасі – заява Головкома ЗСУ

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Україна не планує наступальних операцій чи обстрілів на Донбасі – заява Головкома ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє, що Україна не планує жодних наступальних операцій та обстрілів мирних жителів на Донбасі.

"Офіційно повідомляю: Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей і норм міжнародного права, не планують жодних наступальних операцій або обстрілів мирних жителів. Наші дії мають виключно оборонний характер", - йдеться у заяві, розміщеній у четвер на його сторінці у Facebook.

Він пояснив цю заяву тим, що, "за інформацією, що надходить з ОРДЛО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема, в Донецьку, планується евакуація мирного населення у зв'язку з можливим загостренням".

"Будь-яка шкода, яку може завдати людям або об'єктам інфраструктури на окупованих територіях, є провокацією", - заявляє Залужний.

 

 

 

Теги: #наступ #заява #зсу #ордло
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