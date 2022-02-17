Події

22:38 17.02.2022

Штаб ООС повідомляє про 50 обстрілів на Донбасі на 22.00

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Штаб ООС повідомляє про 50 обстрілів на Донбасі на 22.00

Російські найманці 50 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції з початку доби станом на 22.00.

Як повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, 39 із 50 обстрілів були із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Противник вів вогонь із артилерії калібру 122 мм та 152 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів, танкового озброєння, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров'я пораненого військовослужбовця – середньої тяжкості, травмованого – задовільний.

Також в результаті обстрілів поранено двох цивільних осіб, пошкоджено будівлю дитячого садка та лінії електроживлення у смт Станиця Луганська Луганської області. Три працівники дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім того, озброєні формування РФ обстріляли з артилерійських систем смт Врубівка Луганської області, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи та газогін.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності супротивника лише у разі загрози життю військовослужбовців. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні.

За інформацією телеканалу "1+1", у четвер о 21:24 у Станиці Луганській в результаті влучення снаряда з важкої зброї у житловому будинку почалася пожежа. Постраждалих нема.

Як повідомлялося станом на 19.00 четверга повідомлялося про 47 обстрілів і одного пораненого мирного жителя. Українська частина Спільного центру з координації та контролю сторін (СЦКК), за повідомленням штабу, "вжила заходів щодо запровадження режиму "Тиша" із застосуванням координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню".

 

 

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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