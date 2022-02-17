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20:34 17.02.2022

МТСБУ у 2021 році скоротило розміщення коштів ЦСРФЗП у ДТП у держбанках і збільшило в ОВДП

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МТСБУ у 2021 році скоротило розміщення коштів ЦСРФЗП у ДТП у держбанках і збільшило в ОВДП

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) у 2021 році розмістило 41,5% коштів у національній валюті Централізованого страхового резервного фонду захисту постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах у трьох державних банках (тоді як роком раніше у чотирьох держбанках 59,6% – ІФ).

Згідно з повідомленням на сайті МТСБУ, на 1 січня 2022 року укладено депозитні договори на розміщення коштів Централізованого страхового резервного фонду захисту постраждалих у ДТП з Укрексімбанком (129,091 млн грн), Укргазбанком (125,862 млн грн, $182,231 тис.), Ощадбанком (62,504 млн грн). У ПриватБанку розміщених на кінець року коштів не було, тоді як 31 грудня 2021 року було 4 млн грн.

Крім того, кошти цього фонду розміщені в Кредобанку (110,351 млн грн), Креді Агріколь Банку (0), ОТП Банку (44,517 млн грн), ТАСкомбанку (149,373 млн грн), Універсал банку (61,492 млн грн), Кредитвест Банку (5,7 млн грн), Піреус Банку МКБ - (8 млн грн), ПУМБі (23,307 млн грн), Альфа-Банку (19,1 млн грн), Правекс-Банку (26,155 млн грн).

Також повідомляється, що станом на 1 січня 2022 року кошти Централізованого страхового резервного фонду захисту постраждалих у ДТП розміщені у гривневих ОВДП - 1,710 млрд грн, у валютних ОВДП - $164,713 млн (на 1 січня 2021 у гривневих ОВДП було розміщено 941,716 млн грн, у валютних ОВДП - $108,811 млн).

Теги: #фонд #мтсбу
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